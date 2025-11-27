Toprak altında 11. gün: Şantiye müdürüne hala ulaşılamadı

Toprak altında 11. gün: Şantiye müdürüne hala ulaşılamadı
Yayınlanma:
Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan bir demir madeni ocağında meydana gelen göçük olayının üzerinden 11 gün geçti. Toprak altında kalan 66 yaşındaki Şantiye Müdürü Sabri Yıldırım’a ulaşabilmek için yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları, zorlu hava koşullarına ve devam eden risklere rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Olay, 17 Kasım tarihinde Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyündeki maden sahasında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Şantiye Müdürü Sabri Yıldırım, maden ocağında heyelan riskini azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde denetlemek üzere sahaya indi. Denetim sırasında talihsiz bir şekilde ayağı kayan Yıldırım, heyelanlı bölgeye düştü. Hemen ardından yaşanan toprak kayması sonucu Yıldırım, tonlarca ağırlıktaki toprak yığınının altında kaldı.

69241f6be011bf64184f7cd4.jpg

42 PERSONEL VE KADAVRA KÖPEĞİ İLE 5 NOKTADA ARAMA

Kazanın hemen ardından başlatılan ve 11. gününe giren arama kurtarma faaliyetlerinde geniş kapsamlı bir ekip görev alıyor. Çalışmalara Sivas ve Erzincan AFAD ekiplerinin yanı sıra Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri de destek veriyor. Toplamda 9 araç ve 42 personelin katıldığı operasyonda, hassas arama yapabilmek adına kadavra arama köpeği de kullanılıyor. Ekipler, maden sahasında belirledikleri beş ayrı noktada iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu günündeSivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

SİS VE HEYELAN RİSKİ ALTINDA TİTİZ ÇALIŞMA

Arama kurtarma ekipleri sadece zamanla değil, zorlu saha ve hava şartlarıyla da mücadele ediyor. Bölgede etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, Yıldırım’ın bulunduğu tahmin edilen bölgede zaman zaman yaşanan toprak kaymaları çalışmaları güçleştiriyor. Gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Ekiplerin, yeni bir göçük riskine karşı çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

