Sivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde, 17 Kasım tarihinde demir madeni ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama kurtarma çalışmaları 10. gününe girdi.

Yıldırım, maden ocağında cevher üretimi yapılan alanda heyelan riskini azaltma çalışmalarını denetlerken ayağı kaymış ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde güvenlik nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama kurtarma çalışmaları dört ayrı noktada, iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Ekipler, Sabri Yıldırım’a ulaşmak için büyük çaba gösteriyor. Arama çalışmalarına Sivas ve Erzincan'dan gelen AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den toplam 9 araç ve 45 personel katılıyor. Ekiplere bir de kadavra arama köpeği destek veriyor.

Yetkililer, Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymalarının yaşanması nedeniyle çalışmaların büyük bir titizlikle ve yüksek risk altında yürütüldüğünü bildirdi.