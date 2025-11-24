Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 8 gündür toprak altında

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde bulunan demir madeni ocağında 17 Kasım'da yaşanan göçük faciasında toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama kurtarma çalışmaları 8. güne girdi.

Yıldırım, maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kaymış, toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken, bölgede bulunan Kızılay ekipleri de arama çalışmalarındaki personele lojistik destek sağlıyor.

Firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı! Özel harekat polislerinden sorumluymuş

Ekipler, şantiye müdürünün bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalarını iş makineleri yardımıyla büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor. Ekipler, zamana karşı yürüttükleri bu kritik çalışmada Sabri Yıldırım'a ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.