Firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı! Özel harekat polislerinden sorumluymuş

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.’nin, Seyhan ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını belirledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN SORUMLU OLDUĞU BELİRLENDİ!

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, ‘Serkan’ kod adı kullanan Hasan D.’nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da tespit edilen Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenilirken saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan D., önce adliyeye, daha sonra ise cezaevine gönderildi.