Firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı! Özel harekat polislerinden sorumluymuş

Yayınlanma:
Adana’da, terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D. (35), polis ekipleri tarafından, saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Hasan D.’nin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu tespit edildi.

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.’nin, Seyhan ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını belirledi.

fetonun-emniyet-yapilanmasinda-faaliyet-1029526-305446.jpg

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN SORUMLU OLDUĞU BELİRLENDİ!

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, ‘Serkan’ kod adı kullanan Hasan D.’nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da tespit edilen Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenilirken saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.’yi yakaladı.

Özel'den Yerlikaya hakkında çok konuşulacak iddia! Bakan'dan 'FETÖ'lü cevap geldiÖzel'den Yerlikaya hakkında çok konuşulacak iddia! Bakan'dan 'FETÖ'lü cevap geldi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan D., önce adliyeye, daha sonra ise cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

