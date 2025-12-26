Görevdeki ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralandı

Karabük’te bir otomobille çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Saat 22.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana gelen kazada, E.G.'nin kullandığı 78 DD 916 plakalı ambulans, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yönüne geçiş yapmak istediği esnada M.M. yönetiminde bulunan 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı.

DEVRİLEN AMBULANS METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansta bulunan sağlık personelleri E.G., H.G.A. ve S.K. yaralandı. Yaralı sağlıkçılar meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.