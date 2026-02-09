MHP'li başkan ve eşini katletmişti! Emekli polisin görüntüleri ortaya çıktı

MHP'li başkan ve eşini katletmişti! Emekli polisin görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
Sakarya'da; önce evinde eşini, ardından da MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı öldüren emekli polis memuru Adem Yüksel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, evinde tartıştığı eşi Selma Yüksel'i silahla vurduktan sonra gittiği emlakçı dükkânında MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı öldüren emekli polis Adem Yüksel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

MHP'Lİ BAŞKANI ÖLDÜRÜP TESLİM OLMAYA GİTMİŞ

Adem Yüksel’in emlakçı Mustafa Hıraç’ı öldürdükten sonra kaçtığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

İş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, Mustafa Hıraç’ın emlak ofisinden 4 el silah sesi duyulduğu, ardından Adem Yüksel’in koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

emekli-polisin-esini-ve-emlakciyi-oldur-1159370-344265.jpg

Adem Yüksel’in, Hıraç’ı vurduktan sonra yeniden evine giderek eşini kontrol ettiği, daha sonra evine yakın mesafedeki emniyet amirliğine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Emekli polis dehşet saçtı: Önce eşini sonra MHP'li ilçe başkanını öldürdüEmekli polis dehşet saçtı: Önce eşini sonra MHP'li ilçe başkanını öldürdü

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Karapürçek ilçesinde meydana geldi.

emekli-polisin-esini-ve-emlakciyi-oldur-1159425-344265.jpg
Selma Yüksel

Emekli polis memuru Adem Yüksel, evinde tartıştığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Selma Yüksel’i tabancayla vurarak öldürdü.

emekli-polisin-esini-ve-emlakciyi-oldur-1159426-344265.jpg
MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç

Ardından ilçede emlakçılık yapan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ın iş yerine giden Adem Yüksel, burada da Hıraç’a tabancayla ateş ederek öldürdü.

emekli-polisin-esini-ve-emlakciyi-oldur-1159374-344265.jpg
Adem Yüksel

Olay sonrası Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği’ne giden Yüksel, teslim oldu. Gözaltına alınan Adem Yüksel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hayatını kaybeden Selma Yüksel Düzce’de, Mustafa Hıraç ise Karapürçek’te toprağa verildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

