Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Emre K. (23) idaresindeki otomobil, Barış E. (25) yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Olaya giden ambulans devrildi! 3 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulans şoförü Barış E., acil tıp teknisyenleri Seval B. (28) ve Mehmet U. (27) ile ambulansta bulunan hasta Gamze Ç. (33) ve refakatçisi Nurten Ç. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.