Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Samsun'da otomobil ile çarpışıp devrilen ambulansın şoförü ile 2 sağlık görevlisi, hasta ve refakatçisi yaralandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Emre K. (23) idaresindeki otomobil, Barış E. (25) yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

otomobille-hasta-tasiyan-ambulans-carpis-997655-295980.jpg

Olaya giden ambulans devrildi! 3 yaralıOlaya giden ambulans devrildi! 3 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulans şoförü Barış E., acil tıp teknisyenleri Seval B. (28) ve Mehmet U. (27) ile ambulansta bulunan hasta Gamze Ç. (33) ve refakatçisi Nurten Ç. (54) yaralandı.otomobille-hasta-tasiyan-ambulans-carpis-997656-295980.jpgİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
12 çocuğuna koyduğu isimler sosyal medyanın diline
12 çocuğuna koyduğu isimler sosyal medyanın diline
Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"
Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"