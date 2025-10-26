Olaya giden ambulans devrildi! 3 yaralı
Tokat'ta olaya giden ambulansın cip ile çarpışması sonucunda 3 sağlık personeli yaralandı.
Tokat'ta vakaya giden ambulans ile cip çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
OLAYA GİDEN AMBULANS KAZAYA KARIŞTI
Tokat’tan Turhal ilçesi yönüne gelen ihbar üzerine giden Z.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta yeşil ışıkta geçen A.Ş.'nin kullandığı cip ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarak devrildi.
3 SAĞLIKÇI YARALANDI
Kazada ambulans sürücü ile 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
