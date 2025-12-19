Adana'nın Menderes Adası'nda kaçak yapılar için yıkım kararı

Adana’nın Çukurova ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı kıyısında yer alan Menderes Adası, yıllar içinde inşa edilen onlarca kaçak yapıyla gündemden düşmüyordu. Bölge genelinde yollar yenilenip lüks binalar yükselirken, adada suyun üzerine kadar yayılan ahşap eklentiler ve ruhsatsız işletmeler görüntü kirliliğine neden olmaya devam etti. Geçmişteki yıkım girişimlerinin silahlı direniş ve protestolarla engellendiği bölgede, bu kez Adana Valiliği'nin girişimleri ve bakanlıkların onayıyla kesin karara varıldı.

ASAYİŞ SORUNLARI VE HANUTÇULUK ŞİKAYETLERİ

Adadaki yapılaşma sadece estetik açıdan değil, asayiş yönünden de tepki çekiyordu. Bölgede yaşanan uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra, işletme sahiplerinin adaya gelen ziyaretçilere yönelik ısrarcı "hanutçuluk" faaliyetleri şikayetlerin ana odağı haline geldi. Bazı işletmelerin kamuya ait içme suyu hatlarını izinsiz kullandığı ve vatandaşların kullanım alanlarını işgal ettiği iddiaları da yıkım kararının alınmasında etkili oldu.

HALK KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI: "MESİRE ALANI OLMALI"

Yıkım kararının ardından bölge halkı, alanın daha düzenli ve temiz bir hale getirilmesi beklentisini dile getirdi. Bölge sakinlerinden Şahin Ulupınar, adanın kirlilikten arındırılarak piknik veya mesire alanı haline getirilmesini isterken, Samet Durmuş ise spor ve koşu yolları gibi düzenlemelerin Adana’nın genel görünümüne daha çok yakışacağını ifade etti. 23 Aralık tarihine kadar boşaltılmayan yapılar, bu tarihten itibaren kolluk kuvvetleri gözetiminde yıkılacak.