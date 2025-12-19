TRT çalışanı canlı yayında sinir krizi geçirdi! Ekrandan apar topar aldılar

TRT Haber canlı yayını sırasında “Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlık Oluyor” başlıklı haber sunulurken stüdyodaki bir kadın çalışan sinir krizi geçirdi. Çalışanın, ceketini çıkararak “yeter, yeter” diye bağırdığı duyuldu. O anlar yayına anbean yansırken ekran apar topar değiştirildi.