TRT çalışanı canlı yayında sinir krizi geçirdi! Ekrandan apar topar aldılar
TRT Haber’de, canlı yayın sırasında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kanalda, TRT muhabiri Muhammet Mücahit Dereli’nin “Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlık Oluyor” başlıklı haberi sunduğu sırada, stüdyoda bir tartışma yaşandı.
ÇALIŞAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Haber sunulurken, stüdyonun arkasında yer alan haber merkezinde yaşanan tartışma canlı yayında ekranlara da yansıdı. Yayında, bir kanal çalışanının sinir krizi geçirerek ceketini çıkardığı ve çalışma arkadaşlarına “yeter, yeter” diyerek bağırdığı görüldü.
APAR TOPAR EKRANDAN ALDILAR!
Stüdyoda meydana gelen tartışmanın canlı yayına yansımasının ardından yayın apar topar değiştirildi ve ekrana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fotoğrafı konuldu. TRT Muhabiri Muhammet Mücahit Dereli, haberi aktarmaya devam etti.