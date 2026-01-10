Hakkari'de 2 öğrenci çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı!
Hakkari’de yolda yürüyen iki üniversite öğrencisi, bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.
BİNANIN ÇATISINDA BİRİKEN KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ
Olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. 2 üniversite öğrencisi Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçtiği sırada binanın çatısında birikmiş olan kar kütlesi, üzerlerine düştü.
Şırnak’ta çığ sonrası zorlu mücadele! Karın boyu iş makinelerini geçti
Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Olay bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.
ÖĞRENCİLER, HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)