Hakkari'de 2 öğrenci çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı!

Yayınlanma:
Hakkari'de çatıdan düşen kar kütlesi, iki üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari’de yolda yürüyen iki üniversite öğrencisi, bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

hakkaride-catidan-dusen-kar-kutlesinin-1107350-328755.jpg

BİNANIN ÇATISINDA BİRİKEN KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

Olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. 2 üniversite öğrencisi Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçtiği sırada binanın çatısında birikmiş olan kar kütlesi, üzerlerine düştü.

Şırnak’ta çığ sonrası zorlu mücadele! Karın boyu iş makinelerini geçtiŞırnak’ta çığ sonrası zorlu mücadele! Karın boyu iş makinelerini geçti

Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

hakkaride-catidan-dusen-kar-kutlesinin-1107351-328755.jpg

ÖĞRENCİLER, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

