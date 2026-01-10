Hakkari'de 2 öğrenci çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı!

Hakkari'de çatıdan düşen kar kütlesi, iki üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.