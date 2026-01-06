Şırnak’ta çığ sonrası zorlu mücadele! Karın boyu iş makinelerini geçti

Yayınlanma:
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç Köyü yakınında 3 gün önce düşen çığın kapattığı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleriyle, zorlu şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç Köyü yakınlarına 3 Ocak günü düşen çığın ardından bazı yollar ulaşıma kapandı.

Şırnak’ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü!Şırnak’ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü!

İl Özel Dairesi ekipleri, bölgede etkisini sürdüren soğuk hava koşullarına ve iş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerine rağmen, kar temizleme ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

cig-sonrasi-is-makinelerinin-boyunu-asan-1099909-326525.jpg

EKİPLER YENİ ÇIĞ RİSKİNE KARŞI DİKKATLE İLERLİYOR!

Çığın etkili olduğu güzergahlarda, güvenlik önlemleri artırılırken ekipler yeni çığ riskine karşı da dikkatli bir şekilde ilerliyor.

5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu

İl Özel Dairesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapalı yolların en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması ve Beşağaç köyündekilerin günlük yaşamlarının normale dönmesi amaçlanıyor.

Kaynak:DHA

