Şırnak’ta çığ sonrası zorlu mücadele! Karın boyu iş makinelerini geçti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç Köyü yakınlarına 3 Ocak günü düşen çığın ardından bazı yollar ulaşıma kapandı.

İl Özel Dairesi ekipleri, bölgede etkisini sürdüren soğuk hava koşullarına ve iş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerine rağmen, kar temizleme ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor.

EKİPLER YENİ ÇIĞ RİSKİNE KARŞI DİKKATLE İLERLİYOR!

Çığın etkili olduğu güzergahlarda, güvenlik önlemleri artırılırken ekipler yeni çığ riskine karşı da dikkatli bir şekilde ilerliyor.

İl Özel Dairesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapalı yolların en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması ve Beşağaç köyündekilerin günlük yaşamlarının normale dönmesi amaçlanıyor.