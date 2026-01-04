Şırnak’ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü!

Yayınlanma:
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle bir eve ve yola çığ düştü. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Şırnak’ta da yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç Köyü’ne, geçtiğimiz gece saatlerinde yola ve bir eve çığ düştü.

sirnakta-yola-cig-dustu-1097610-325790.jpg

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI!

Çığ sebebiyle yol ulaşıma kapanırken çevresi karla kaplanan evde bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda evde mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak güvenli bir alana yerleştirildi.

5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken bölgede içinde kimse bulunmayan park halindeki bir aracın da şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Kaynak:DHA

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Bir zehirlenme vakası daha: Ankara'da 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu
Lodos fırtınası dev tankeri vurdu! Sürüklenen tanker karaya oturdu
Sarıyer’de lodos nedeniyle tekne battı!
Sarıyer’de lodos nedeniyle tekne battı!