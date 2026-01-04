Şırnak’ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü!

Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Şırnak’ta da yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç Köyü’ne, geçtiğimiz gece saatlerinde yola ve bir eve çığ düştü.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI!

Çığ sebebiyle yol ulaşıma kapanırken çevresi karla kaplanan evde bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda evde mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak güvenli bir alana yerleştirildi.

5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken bölgede içinde kimse bulunmayan park halindeki bir aracın da şarampole yuvarlandığı bildirildi.