5 gün önce çığ altında kalan çobanı arama faaliyetleri durduruldu

Takvim yaprakları 31 Aralık 2025’i gösterdiğinde, dünya yeni bir yıla girmenin hazırlığını yapıyordu. Ancak Artvin'in Ardanuç ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Zekeriyaköyü Aksu Yaylası’nda, kutlama planları değil, hayatta kalma ve ekonomik bir varlığı koruma mücadelesi vardı.

Yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürüyü, kışın en sert yüzünü gösterdiği Erzurum sınırından daha güvenli olan Ardanuç yönüne indirmeye çalışan altı çoban için "yılbaşı", beyaz bir felaketle eş anlamlı hale geldi. Kar ve tipinin görüş mesafesini sıfıra indirdiği o anlarda, dağdan kopan tonlarca kar kütlesi, sürüyü ve çobanları altına aldı. Üç çoban kendi imkanlarıyla beyaz karanlıktan çıkmayı başarırken; Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer, tonlarca karın altında kaldı.

Bugün gelinen noktada, bölgedeki ekonomik zorunlulukların doğa koşullarıyla çarpıştığı bu trajedi, yerini zorunlu bir bekleyişe bıraktı.

BİN KOYUN KURTARILDI BİR ÇOBAN KAYIP

Olayın duyulmasının hemen ardından, AFAD ve UMKE ekipleri öncülüğünde, iş makinelerinin yolu açmasıyla başlayan zamana karşı yarış, devletin tüm arama kurtarma kapasitesini seferber etti. Valilik koordinasyonunda JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi ve sivil toplum kuruluşları ÇAK ile HOPAK’tan oluşan 200’e yakın personel, dondurucu soğukta iz sürdü.

Operasyonun ilk aşamasında, bölge ekonomisi için önemli bir sermaye olan bini aşkın küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi. İnsan hayatı için yürütülen çalışmalarda ise bilanço ağırlaştı: Aramaların birinci gününde besici Suat Temel’in, ikinci gününde ise Afganistan uyruklu çalışan Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ancak Zekeriyaköy’de ikamet eden çoban Bülent Gezer’e ulaşma çabaları, doğanın koyduğu "kırmızı çizgiye" takıldı.

VALİLİK MASASINDA 'EKSİ 25 DERECE' GERÇEĞİ

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün başkanlığında, Ardanuç Kaymakamlığı’nda toplanan kriz masası, sahadan gelen veriler ışığında kritik bir karar vermek zorunda kaldı. Havadan yapılan incelemeler ve saha raporları, arama kurtarma ekiplerinin hayatının da pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyordu.

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, bölgede tespit edilen 5 ayrı noktada yeni çığ tehlikesi bulunuyor. Termometrelerin eksi 25 dereceyi gösterdiği, insan vücudunun dayanıklılık sınırlarını zorlayan hava koşulları, operasyonun sürdürülebilirliğini imkansız kıldı. Yetkililer, "ekiplerin can güvenliğini esas alarak" çalışmaları geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bülent Gezer’in akıbeti, şimdi hava şartlarının elverişli hale gelmesine ve o dağdaki beyaz örtünün insafa gelmesine bağlı. Operasyonun durdurulması, doğanın gücü karşısında insan çabasının ve teknolojinin sınırlarını bir kez daha çizerken; geriye, geçim derdiyle 2300 metreye çıkan insanların yarım kalan hikayesi kaldı.