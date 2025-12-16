TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacak
2025 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya, 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır ile oynayacak. İki takım, 21 Aralık Pazar günü başlayacak olan Afrika Kupası öncesi kendilerini test edecek. Nijerya kadrosunda tanıdık isimler var. Ancak Galatasaraylı yıldız Osimhen bu gece Nijerya maçında kadroda yer almayacak.
VICTOR OSIMHEN FAS'TA KATILACAK
Nijerya'da bu maçta iki önemli hücum oyuncuları Victor Osimhen ve Moses Simon forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yıldızı Fas'ta milli takıma katılacak. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Birmingham City'e giden yıldız oyuncu Bright Osayi-Samuel ise Nijerya adına sahaya çıkacak.
TRT'DEN FUTBOLSEVERLERE MÜJDE
Bugün saat 21.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Nijerya - Mısır maçı, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Nijerya Milli Takımı 2025 Afrika Uluslar Kupası için Perşembe günü Fas'a hareket edecek. Yıldız oyunculardan kurulu kadro ve takım yetkilileri, özel bir uçakla Kahire'den Fas'ın başkentine hareket edecekler. Eric Chelle'nin takımı, turnuva için Pazar günü Kahire'de kamp kurdu. Osimhen'in arkadaşları bu akşam Kahire Uluslararası Stadyumu'nda Afrika Uluslar Kupası öncesi hazırlık maçında Mısır'la karşı karşıya gelecek.
Üç kez Afrika şampiyonu olan takım, C Grubu'nda Tanzanya'dan Taifa Stars, Tunus'tan Carthage Eagles ve Uganda'dan Cranes ile eşleşti. Nijerya, turnuvadaki ilk maçını Tanzanya'ya karşı oynayacak, ardından 27 Aralık Cumartesi günü 2004 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve şampiyonu olan Tunus ile karşılaşacak ve son grup maçını ise 30 Aralık Salı günü Uganda'ya karşı oynayacak.
İŞTE NİJERYA'NIN KADROSU
Nijerya'nın maç kadrosu şu şekilde:
Francis Uzoho
Stanley Nwabali
Fisayo Dele-Bashiru
Akinsanmiro Ebenezer
Amas Obasogie
Semi Ajayi
Ademola Lookman
Bright Osayi-Samuel
Igho Ogbu
Tochukwu Nnadi
Zaidu Sanusi
Paul Onuachu
Frank Onyeka
Calvin Bassey
Alex Iwobi
Wilfred Ndidi
Bruno Onyemaechi
Cyril Dessers
Akor Adams
Chidera Ejuke
Raphael Onyedika
Ryan Alebiosu