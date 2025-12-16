TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray taraftarının endişeyle beklediği Afrika Kupası öncesi dev bir mücadeleye sahne olacak. Osimhen'in takım arkadaşları Mısır'la kozlarını paylaşacak. Yıldız futbolcuların karşılaşacağı mücadele şifresiz olarak yayınlanacak. Nijerya Mısır maçı hangi kanalda?

2025 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya, 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır ile oynayacak. İki takım, 21 Aralık Pazar günü başlayacak olan Afrika Kupası öncesi kendilerini test edecek. Nijerya kadrosunda tanıdık isimler var. Ancak Galatasaraylı yıldız Osimhen bu gece Nijerya maçında kadroda yer almayacak.

VICTOR OSIMHEN FAS'TA KATILACAK

Nijerya'da bu maçta iki önemli hücum oyuncuları Victor Osimhen ve Moses Simon forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yıldızı Fas'ta milli takıma katılacak. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Birmingham City'e giden yıldız oyuncu Bright Osayi-Samuel ise Nijerya adına sahaya çıkacak.

Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildiKadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı

TRT'DEN FUTBOLSEVERLERE MÜJDE

Bugün saat 21.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Nijerya - Mısır maçı, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

OSIMHEN FAS'TA MİLLİ TAKIMA KATILACAK

Nijerya Milli Takımı 2025 Afrika Uluslar Kupası için Perşembe günü Fas'a hareket edecek. Yıldız oyunculardan kurulu kadro ve takım yetkilileri, özel bir uçakla Kahire'den Fas'ın başkentine hareket edecekler. Eric Chelle'nin takımı, turnuva için Pazar günü Kahire'de kamp kurdu. Osimhen'in arkadaşları bu akşam Kahire Uluslararası Stadyumu'nda Afrika Uluslar Kupası öncesi hazırlık maçında Mısır'la karşı karşıya gelecek.

whatsapp-image-2025-12-16-at-14-39-43.jpeg
Osimhen Nijerya Milli takımının en büyük kozu

Üç kez Afrika şampiyonu olan takım, C Grubu'nda Tanzanya'dan Taifa Stars, Tunus'tan Carthage Eagles ve Uganda'dan Cranes ile eşleşti. Nijerya, turnuvadaki ilk maçını Tanzanya'ya karşı oynayacak, ardından 27 Aralık Cumartesi günü 2004 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve şampiyonu olan Tunus ile karşılaşacak ve son grup maçını ise 30 Aralık Salı günü Uganda'ya karşı oynayacak.

İŞTE NİJERYA'NIN KADROSU

Nijerya'nın maç kadrosu şu şekilde:

Francis Uzoho
Stanley Nwabali
Fisayo Dele-Bashiru
Akinsanmiro Ebenezer
Amas Obasogie
Semi Ajayi
Ademola Lookman
Bright Osayi-Samuel
Igho Ogbu
Tochukwu Nnadi
Zaidu Sanusi
Paul Onuachu
Frank Onyeka
Calvin Bassey
Alex Iwobi

Wilfred Ndidi
Bruno Onyemaechi
Cyril Dessers
Akor Adams
Chidera Ejuke
Raphael Onyedika
Ryan Alebiosu

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Spor
TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak
TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak
Filenin Sultanları'na büyük müjde
Filenin Sultanları'na büyük müjde
Abdülkerim Durmaz Eyüpspor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Eyüpspor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı