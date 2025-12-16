TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacak

2025 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya, 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır ile oynayacak. İki takım, 21 Aralık Pazar günü başlayacak olan Afrika Kupası öncesi kendilerini test edecek. Nijerya kadrosunda tanıdık isimler var. Ancak Galatasaraylı yıldız Osimhen bu gece Nijerya maçında kadroda yer almayacak.

VICTOR OSIMHEN FAS'TA KATILACAK

Nijerya'da bu maçta iki önemli hücum oyuncuları Victor Osimhen ve Moses Simon forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yıldızı Fas'ta milli takıma katılacak. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Birmingham City'e giden yıldız oyuncu Bright Osayi-Samuel ise Nijerya adına sahaya çıkacak.

Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı

TRT'DEN FUTBOLSEVERLERE MÜJDE

Bugün saat 21.00'de Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Nijerya - Mısır maçı, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

OSIMHEN FAS'TA MİLLİ TAKIMA KATILACAK

Nijerya Milli Takımı 2025 Afrika Uluslar Kupası için Perşembe günü Fas'a hareket edecek. Yıldız oyunculardan kurulu kadro ve takım yetkilileri, özel bir uçakla Kahire'den Fas'ın başkentine hareket edecekler. Eric Chelle'nin takımı, turnuva için Pazar günü Kahire'de kamp kurdu. Osimhen'in arkadaşları bu akşam Kahire Uluslararası Stadyumu'nda Afrika Uluslar Kupası öncesi hazırlık maçında Mısır'la karşı karşıya gelecek.

Osimhen Nijerya Milli takımının en büyük kozu

Üç kez Afrika şampiyonu olan takım, C Grubu'nda Tanzanya'dan Taifa Stars, Tunus'tan Carthage Eagles ve Uganda'dan Cranes ile eşleşti. Nijerya, turnuvadaki ilk maçını Tanzanya'ya karşı oynayacak, ardından 27 Aralık Cumartesi günü 2004 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve şampiyonu olan Tunus ile karşılaşacak ve son grup maçını ise 30 Aralık Salı günü Uganda'ya karşı oynayacak.

İŞTE NİJERYA'NIN KADROSU

Nijerya'nın maç kadrosu şu şekilde:

Francis Uzoho

Stanley Nwabali

Fisayo Dele-Bashiru

Akinsanmiro Ebenezer

Amas Obasogie

Semi Ajayi

Ademola Lookman

Bright Osayi-Samuel

Igho Ogbu

Tochukwu Nnadi

Zaidu Sanusi

Paul Onuachu

Frank Onyeka

Calvin Bassey

Alex Iwobi

Wilfred Ndidi

Bruno Onyemaechi

Cyril Dessers

Akor Adams

Chidera Ejuke

Raphael Onyedika

Ryan Alebiosu