Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U12 Ligi'nde İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan maçta skandal bir olay yaşandı.

3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi

KADIN HAKEME SALDIRDI!

Ercan Durna'nın paylaşımına göre; Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu, kadın hakem Songül Uzun'a saldırdı.

Hakem Songül Uzun, Tanrıkulu'nun saldırısı sonrası sahadan koşarak uzaklaştı.

ANINDA BİLETİ KESİLDİ

Çubuklu Balaspor yönetimi, yaşanan olay sonrası olağan üstü toplandı ve antrenörün kulüple ilişkisi kesildi.

Eski hakem Ercan Durna o anları paylaştı

Kulüp, kamuoyuna açıklama yaparak özür diledi ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını net bir dille vurguladı.

''TÜM TEDBİRLERİ ALMAYA KARARLIYIZ''

Kulübün açıklamasında, ''Kulübümüzün altyapı müsabakasında görev yapan hakemimize yönelik yaşanan ve sporun temel değerleriyle asla bağdaşmayan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Hakemlere yönelik her türlü sözlü ve fiziksel şiddetin karşısında olduğumuzu, bu tür davranışların kulübümüzün anlayışını ve değerlerini kesinlikle yansıtmadığını açıkça ifade ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, ''Kulüp yönetimi olarak benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almaya kararlıyız. Hakemlerimizin sahada güvenli, saygılı ve sağlıklı bir ortamda görev yapmalarının sporun geleceği açısından hayati önem taşıdığına inanıyor; hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' denildi.

BAŞKANIN İSTİFASINA KARŞI ÇIKILDI

Yaşanan olayın hemen sonrasında Çubuklu Balaspor Başkanı Karamak'ın da istifa etmeyi düşündüğü ancak yönetim kurulu üyelerinin buna karşı çıktığı ifade edildi.