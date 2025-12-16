Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi

Kadın hakeme saha ortasında yumruklu saldırı: Anında bileti kesildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
U12 Futbol Ligi'nde Yuvam İzmitspor ile oynayan Çubuklu Balaspor'da antrenör Seçkin Tanrıkulu, mücadelenin kadın hakemine saldırdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U12 Ligi'nde İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan maçta skandal bir olay yaşandı.

3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi

KADIN HAKEME SALDIRDI!

Ercan Durna'nın paylaşımına göre; Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu, kadın hakem Songül Uzun'a saldırdı.

ubuklu-001.jpeg
Çubuklu Bala Spor logosu

Hakem Songül Uzun, Tanrıkulu'nun saldırısı sonrası sahadan koşarak uzaklaştı.

ANINDA BİLETİ KESİLDİ

Çubuklu Balaspor yönetimi, yaşanan olay sonrası olağan üstü toplandı ve antrenörün kulüple ilişkisi kesildi.

durna.png
Eski hakem Ercan Durna o anları paylaştı

Kulüp, kamuoyuna açıklama yaparak özür diledi ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını net bir dille vurguladı.

''TÜM TEDBİRLERİ ALMAYA KARARLIYIZ''

Kulübün açıklamasında, ''Kulübümüzün altyapı müsabakasında görev yapan hakemimize yönelik yaşanan ve sporun temel değerleriyle asla bağdaşmayan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Hakemlere yönelik her türlü sözlü ve fiziksel şiddetin karşısında olduğumuzu, bu tür davranışların kulübümüzün anlayışını ve değerlerini kesinlikle yansıtmadığını açıkça ifade ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, ''Kulüp yönetimi olarak benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almaya kararlıyız. Hakemlerimizin sahada güvenli, saygılı ve sağlıklı bir ortamda görev yapmalarının sporun geleceği açısından hayati önem taşıdığına inanıyor; hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' denildi.

BAŞKANIN İSTİFASINA KARŞI ÇIKILDI

Yaşanan olayın hemen sonrasında Çubuklu Balaspor Başkanı Karamak'ın da istifa etmeyi düşündüğü ancak yönetim kurulu üyelerinin buna karşı çıktığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı
Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi