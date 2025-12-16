Sakaryaspor, 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Sakaryaspor'un 3-0'lık zaferi ile tamamlandı.

Sakaryaspor'un gollerini Burak Çoban, Zwolinski ve Vukovic kaydetti.

5 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonuçla Sakaryaspor, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve 22 puanla 12. sıraya yükseldi.

Hatayspor ise 5 puanla 19. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı

BELEDİYE BAŞKANI SOYUNMA ODASINA İNDİ

Medyabar'ın haberine göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, maç sonrası soyunma odasına inerek alınan galibiyet dolayısıyla teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

''HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL''

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alemdar, ''Hatayspor galibiyetinin ardından soyunma odasında futbolcu kardeşlerimi ve teknik ekibi tebrik ettim. Çok önemli bir galibiyet aldık. Buluşmamızda da ifade ettim: takımımıza inanıyor, güveniyoruz. Futbolcularımız sahaya odaklandığında yenemeyeceğimiz bir rakip yok. Birlikte, omuz omuza mücadele ettiklerinde çok daha iyi sonuçlar muhakkak gelecektir. Hiçbir şey bitmiş değil. Daha yeni başlıyor. Galibiyet serisi ile birlikte zirveye yürüyüşümüz devam edecek. Biz de her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olmayı sürdüreceğiz'' notunu düştü.

MAÇTAN ÖNCE KRİZİ ÇÖZDÜ

Alemdar, Hatayspor maçının birkaç saat öncesinde alacakları için FIFA'ya başvuran oyuncuların yaklaşık 50 milyon TL'lik maaşını ödemiş, krizi çözmüştü.