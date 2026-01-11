Fenerbahçe'de şampiyonluk sonrası ayrılık kapıda: Finalde oyuna girememişti

Yayınlanma:
Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer olmak üzere.

Son olarak Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.

RENNES İLE ANLAŞMA YAKIN

Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-lacivertliler ve Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi için anlaşmaya çok yaklaştı.

BONSERVİSİ 11 MİLYON EURO ARTI BONUSLAR

Tarafların 11 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında el sıkışacağı belirtildi. Fenerbahçe'de bulduğu süreden memnun olmayan Szymanski'nin de gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

szymanski-aa-2324.webp

SÜPER KUPA'DA SAHAYA GİREMEDİ

Polonyalı orta saha, Galatasaray'a karşı kazanılan şampiyonlukta da kadroda olmasına rağmen oyuna girememişti.

2024/11/08/hbfb.jpg

25 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Sebastian Szymanski, bin 89 dakika sahada kaldı. Szymanski bu sürede 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

