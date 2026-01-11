Fenerbahçe Süper Kupa sonrası sakatlığı açıkladı: Sahalardan uzak kalacak

Yayınlanma:
Fenerbahçe formasıyla Süper Kupa'da 90 dakika sahada kalan Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye Levent Mercan'dan kötü haber geldi.

SAĞ ARKA ADALEDE KISMİ YIRTIK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den yapılanb açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık durumu bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

YAKLAŞIK 1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray maçındaki performansıyla beğeni toplayan Levent Mercan'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

