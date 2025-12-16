Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu

Yayınlanma:
Süper Lig'de teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, görevinden istifa etmişti.

Demirel açıklamasında, "Beni buraya Mehmet (Kaya) başkan getirdi. Hem altyapı hem de buradaki takımla alakalı çok iyi düşüncelerimiz vardı. Yaptığımızı da düşünüyorum. Takım içinde dengeleri bence çok değiştirdik. Takımı bir yerlere getirdik, bugünkü mücadele de zaten bunun bir karşılığı. Bir tek Kocaelispor maçında kötü oynadık. Üç tane çok ağır maçtan çıkmıştık. Yeni yönetim dün geldi, tanıştık.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart varGalatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı

Hepsi çok nazikler. Arda (Çakmak) başkana da hayırlı uğurlu olsun. Onun da elinden geldiğince her şeyi yapacağına inanıyorum. Ama benim kendi kişiliğim, durumum ve düşüncem diyeyim. Yeni gelen bir yönetimin belki kafasında başka bir plan vardır, belki kafasında başka bir hoca vardır. Hem onları rahatlatmak adına hem de üzerime düşen görevi kendimce yaptığımı düşünüyorum. O yüzden bırakma kararı aldım." demişti.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Başkent ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

diyadin.jpg
Gençlerbirliği Metin Diyadin'i açıkladı

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz'' denildi.

Diyadin, 2013 yılında ve 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

