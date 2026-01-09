Samsunspor'dan Anthony Musaba, Lazio'dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son hızda devam ediyor.

Beşiktaş'ın yıldızı kamptan ayrıldı

FENERBAHÇE SORLOTH'U BIRAKMIYOR

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Alexander Sörloth için rekor bonservisi gözden çıkardı.

İspanya'dan Fichajes'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Norveçli yıldıza olan ilgisi hız kazandı ve sarı-lacivertliler Sörloth için Atletico Madrid'e 30 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptı.

REKOR KIRILABİLİR

Transferin gerçekleşmesi durumunda bu rakam Fenerbahçe için rekor bonservis bedeli olacak.

Haberin devamında Sörloth ve ailesi, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi değerlendirmek istiyor.

Sörloth'un kariyerinin son büyük imzasına hazır olduğu ve bu fırsatı değerlendirmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe Sörloth'u renklerine bağlamak istiyor

ATLETICO MADRID ARAYIŞA BAŞLADI

İspanyol devinin Sörloth'un ayrılığı için şimdiden hazırlıklara başladığı ve Norveçli yıldızın yerini doldurmak için gereken adımları atacağı yazıldı.

SORLOTH'UN ATLETICO MADRID KARİYERİ

Atletico Madrid ile bu sezon 24 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

Oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.