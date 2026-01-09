Beşiktaş'ın yıldızı kamptan ayrıldı: Nedeni belli oldu

Yayınlanma:
Beşiktaş, İngiliz forveti Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrıldığını ve İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KAMPTAN AYRILDI

Abraham, eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin aldı ve Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a döndü.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Beşiktaş, bugün saat 17.00'de FCSB ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Mücadele, Beşiktaş JK YouTube kanalından yayınlanacak.

ABRAHAM'IN PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkan Tammy Abraham, 12 gol atarken 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak 29 puan topladı.
Siyah-beyazlılar, ligde 5. sırada yer alıyor.

