MHK Üst Klasman Hakem Kış Semineri Antalya’da gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) düzenlediği Üst Klasman Hakem ve VAR Kış Semineri'nde Hacıosmanoğlu hakemlere seslendi ve uyarılarda bulundu.

3 günlük eğitimde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu seminerde hazır bulundu.

SÜPER LİG HAKEMLERİNİN HEPSİ TOPLANTIDAYDI

44 üst klasman hakemi, 16 VAR hakemi, 93 üst klasman yardımcı hakemi, 3 kadın FIFA hakemi katılım sağladı.

6’sı UEFA eğitimcisi olmak üzere toplam 10 eğitimci ve 14 TFF personeli görev aldı.

Ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu, Başkan Vekili Derviş Ataken ve Kıbrıslı hakemler de seminere iştirak etti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BAHİS UYARISI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlere seslendiği toplantıda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. TFF Başkanı art arda yapılan bahis operasyonlarını örnek gösterdi. HAcıosmanoğlu, özellikle hakem camiası olarak bahis konusuna dikkat edilmesi konusunda Süper Lig hakemlerini net bir şekilde uyardı.

SEMİNERDE NELER YAPILDI?

İlk yarı değerlendirmesi: Hakem performansları analiz edildi, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi.

Teknik eğitimler: UEFA ve IFAB kaynaklı maç görüntüleri üzerinden güncel teknik konular işlendi.

Sezonun ilk yarısında öne çıkan pozisyonlar özel programda değerlendirildi. Son gün: Güncel kural yorumları, saha içi karar süreçleri ve uygulamalı oturumlarla bilgi paylaşımı yapıldı.

MHK, semineri sonrası TFF yöneticileri, MHK yönetimi ve hakemler toplu fotoğraf çektirdi.