Mustafa Çulcu'dan Fenerbahçe Konyaspor hakemiyle ilgili flaş yorum: Çok manidar

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Ozan Ergün'ün kaleciye söylediklerini "Çok manidar" olarak yorumladı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Ozan Ergün'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çulcu, maçı değerlendirdiği Sabah'taki yazısında "Fenerbahçe kalabalık oyuncu grubu ile hücum aksiyonları geliştirdi. Oyuncular muazzam istekliydi ve rakibi daha ilk yarıda sahadan sildiler. Konyaspor'un gücü belli, temassız oyunu tercih ettiler. Topu ön bölgede tutacak, aksiyon yaratacak oyuncusu yok. Talisca gerek hücumda gerekse savunmada müthiş oynadı. Asensio ve Fred performans olarak öne çıktı. Fenerbahçe ilk yarıda skoru elde edince ikinci yarı vites küçülttü" yorumunu yaptı.

"NET PENALTI"

Çulcu hakemle ilgili de şu değerlendirmelmeri yaptı:

"Hakem Ozan Ergün maçın hemen başında kale atışında ceza alanı ön çizgisine basma konusunda Duran ile inatlaştı. Duran'ın son davranışı sınırları zorluyor, hakemin otoritesini sarsıyor, sarı vermeliydi. Ama hakem arkasını döndü ve gitti! 8'de Jo Jin-Ho'ya verilen sarının gecikmeli çıkması kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladıFenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı

26'da topla oynayan Duran'a hamlede geç kalan Uğurcan'ın faulü net penaltı. Hakemin önü açık, görüyor ama veremiyor! Oysa çok kolay verebileceği bir penaltı. Bunda bile alışkanlık VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geldi. Atış öncesi ekrana yansıyan hakemin kaleci Bahadır'a söylemleri ise çok manidar! Günümüz hakemliğinde maçlardan VAR'ı alın, kanatları kopmuş uçak gibi yere çakılırlar. Maçta hakemi zorlayacak oyun da pozisyon da yoktu. Bir majör karar vardı, o da VAR'dan geldi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

