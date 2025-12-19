İmamoğlu'ndan 25.1 milyon imza teşekkürü

23 Mart tarihinden bu yana İBB soruşturması kapsamında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinden bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

25.1 MİLYON İMZA TOPLANDI

275 gündür hapiste tutulan Ekrem İmamoğlu için, CHP Lideri Özgür Özel tarafından 30 Mart tarihinde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dan başlatılan imza kampanyasında bugüne kadar 25.1 milyon imza toplandı.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu imzalar CHP tarafından ilk defa bir tır içerisinde Kayseri'de miting meydanına getirilmişti. İmamoğlu bugün yaptığı paylaşımda imza atan vatandaşlarına yürekten teşekkür ettiğini açıkladı. İktidara da seslenen İmamoğlu, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.” diyen millete kulak verin." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde oldu: