İmamoğlu'ndan 25.1 milyon imza teşekkürü

Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, özgürlüğü için kendi iradeleri ile imza veren 25.1 milyon imza için teşekkür etti.

23 Mart tarihinden bu yana İBB soruşturması kapsamında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinden bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

25.1 MİLYON İMZA TOPLANDI

275 gündür hapiste tutulan Ekrem İmamoğlu için, CHP Lideri Özgür Özel tarafından 30 Mart tarihinde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dan başlatılan imza kampanyasında bugüne kadar 25.1 milyon imza toplandı.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu imzalar CHP tarafından ilk defa bir tır içerisinde Kayseri'de miting meydanına getirilmişti. İmamoğlu bugün yaptığı paylaşımda imza atan vatandaşlarına yürekten teşekkür ettiğini açıkladı. İktidara da seslenen İmamoğlu, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.” diyen millete kulak verin." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-12-19-155317.png

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde oldu:

Milli irade, demokrasi ve adalete sahip çıkan 25,1 milyon yurttaşıma yürekten teşekkür ediyorum. 81 ilde, 973 ilçede yükselen bu ses; aziz milletimin özgür ve adil bir geleceğe duyduğu özlemdir. Kendi adayını seçme hakkının gasp edilmesine karşı sessiz kalmayan bir milletin, demokrasi tarihine geçecek itirazıdır. “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.” diyen millete kulak verin.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

