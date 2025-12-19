Kartalkaya'da faciadan 332 gün sonra kayak sezonu açıldı

Yayınlanma:
Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği kayak merkezi Kartalkaya’da 332 gün sonra iki otel kayak sezonunu açtı.

Bolu'da Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişi yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı kayak merkezi Kartalkaya’da sezon açıldı.

Merkezde Grand Kartal Otel dışında 4 otel daha bulunuyor. Grand Kartal Otel’in yanında bulunan ve yanan otelin sahiplerinin akrabasının sahibi olduğu otele giden yol, jandarma ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

2 OTEL SEZONU AÇTI

Otellerden biri de yangın güvenlik sistemleri ile ilgili ruhsat çalışmasının devam etmesi nedeniyle açılmadı. Diğer 2 otel ise aylar süren çalışmasının ardından yangın güvenlik sistemleri yenilenerek kayak sezonuyla birlikte kapılarını açtı.

Bu otellerin yangın güvenliğine yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı belirtildi. Otellere ait pistler de yapay karlama yöntemiyle kayağa hazır hale getirildi. Sezonun ilk gününde kayak merkezine gelen tatilciler, farklı uzunluk ve eğimlere sahip pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

