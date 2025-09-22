Grand Kartal davasında kritik belge ortaya çıktı!

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta çıkan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

"OLUMSUZ SONUÇLARDAN KONTROLÖR SORUMLU"

Dava dosyasına yeni giren belgeler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan imzalı yazı öne çıktı. Yangından sadece dört ay önce, Eylül 2022’de kontrolörlere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılacak bildirimler sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hak kaybı ve diğer olumsuz sonuçlardan ilgili Kontrolör sorumlu olacaktır.”

BELGE MAHKEME DOSYASINDA

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, mahkeme dosyasına giren yazıda, otellerin yangın ve acil çıkış güvenliği tedbirlerindeki eksikliklerin yalnızca “bilgi amaçlı” değil, resmi sorumluluk kapsamında bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca kontrolörlerin ruhsat denetimlerinde tüm riskleri rapora yansıtmakla yükümlü oldukları belirtildi.

AİLELERİN TALEPLERİ

78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davada aileler ve müşteki avukatlar, sanıkların “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılmasını istiyor.

Müşteki avukatı Bilsay Sarper Arslan, BBC’ye yaptığı açıklamada savcılık mütalaasında ihmallere yeterince değinilmediğini söyleyerek, “Altın zamanda müşterilere haber verilseydi belki de bir kişiyi bile kaybetmeyecektik” dedi.

Arslan ayrıca, otel yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını hafifleten değerlendirmelerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

