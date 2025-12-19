Eşine işkence edip vahşice öldüren erkeğin cezası belli oldu! O anları da dinletmiş...

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde, 31 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden olaydan 10 gün önce tahliye olan mobilya ustası Mehmet Ali Elbeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Müge Elbeli'nin hareketsiz yattığını söyleyerek kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içinde, elleri ve ayakları iple bağlı halde yerde yatan Müge Elbeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜ!

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mehmet Ali Elbeli'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Elbeli'nin, eşini el ve ayaklarını iple bağlayıp, demir çubukla dövdüğü ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtığını tespit etti.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI!

Cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra yolda yürürken düşüp, sağ kolu kırılan ve alçıya alınan Elbeli'nin cinayeti işlerken yardım aldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y.'yi de gözaltına aldı.

Mehmet Ali Elbeli'nin, olayın ardından arkadaşı S.S.'ye gittiği, daha sonra eşinin durumuna bakmak için S.S., A.K. ve F.Y. ile geri döndükleri olay yerinde jandarma ekiplerini görünce uzaklaştıkları tespit edildi. Elbeli'nin ifadesinde, cezaevinde olduğu dönemde eşi Müge'nin uyuşturucu kullandığı ve aynı zamanda aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği ifade edildi. Mehmet Ali Elbeli ve arkadaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Ali Elbeli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Diğer yandan, eşi tarafından öldürülen Müge Elbeli'nin, olaydan bir hafta önce eşi Mehmet Ali Elbeli için sosyal medya hesabından, "Bugün hasret son buluyor. Mügeninmalisi geliyor. Dakikalar kaldı" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

İŞKENCE SESLERİNİ ARKADAŞLARINA DİNLETMİŞ!

Soruşturmanın ardından Mehmet Ali Elbeli, hakkında 'Kadına, eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Elbeli, öldürülen Müge Elbeli'nin annesi Hatice Tangil, babası İsmail Tangil, sanık Mehmet Ali Elbeli ve şikayetçi yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanığa ve şikayetçi yakınlarına son sözleri soruldu. Baba İsmail Tangil, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Anne Hatice Tangil ise "Kızıma o kadar işkence edip arkadaşlarına sesini dinleteceğine 112'yi arasaydı. Çocuklarını anasız koydu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da sanığın eylemlerini ani bir öfkeyle değil, saatler süren işkenceyle gerçekleştirdiğini, sanığın canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM”

Sanık ise son savunmasında, “13 yıldır evliyim. Eşime ve çocuklarıma şiddet uygulamadım. Olay günü küfrettiği için darbettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Çocuklarımın geleceği için tahliyemi talep ediyorum" iddiasında bulundu.

Sanık Elbeli'nin avukatı ise olayın tasarlayarak ve cani bir hisle gerçekleşmediğini, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni telefonla aradığını, müvekkilinin yaralama suçundan ceza alması gerektiğini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Mehmet ali Elbeli'yi takdir ve tahrik indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.