Ticaret Merkezi'nde 'yönetim devri' krizi! Kaybeden ekip görevi teslim etmedi

Ticaret Merkezi'nde 'yönetim devri' krizi! Kaybeden ekip görevi teslim etmedi
Yayınlanma:
PERPA Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kat Malikleri Genel Kurulu'nda seçimi Başkan Adayı Selahattin Çekiç kazandı. Burna rağmen eski yönetim görevi devretmedi. Bunun üzerine Çekiç'i destekleyen bir grup yönetim ofisinin önünde protesto gerçekleştirdi.

Şişli PERPA Ticaret Merkezi A Blok'ta dün Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gerçekleştirilen genel kurulda yapılan yoklamada 515 kat malikinin asaleten, 698 kat malikinin vekaleten olmak üzere toplam bin 213 kat maliki toplantıya katıldı.

İstanbul Barosu seçiminde, dengeyi değiştirecek çıkış!İstanbul Barosu seçiminde, dengeyi değiştirecek çıkış!

SEÇİMİ KAYBEDEN YÖNETİM GÖREVİ DEVRETMEDİ

Gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Başkan Adayı Selahattin Çekiç'in yer aldığı liste, çoğunluğun oyunu alarak kazandı.

Seçimleri kaybeden eski yönetimin, görevi yeni yönetime devretmediği öne sürüldü. Eski yönetim, seçimlere itiraz ettiklerini ve mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

KAT MALİKLERİ ESKİ YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Mevcut yönetimin devir işlemlerini gerçekleştirmediği iddiası üzerine, yeni yönetime destek veren bazı kat malikleri yönetim ofisi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Toplanan grup, seçim sonuçlarının uygulanmasını talep ederken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
İran'da deprem: Van'da hissedildi
İran'da deprem: Van'da hissedildi
O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklama
O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklama