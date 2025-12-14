Zonguldak’ta korkunç olay! Suç makinesi “Eşime niye baktın” diye soran kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi’nde bir tekel büfenin önünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cem Çakı ile kendisine 'Eşime neden baktın' diye soran Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun’u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı.

MURAT YANGUN HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. H.G.’nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

8 ayrı su kaydı olduğu öğrenilen saldırgan, polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi.

Yangun’un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.