Kazadaki korkunç gerçek açığa çıkmıştı! Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihar etti

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi’nde, Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaşırken Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

Psikiyatri asistanı Kıyak verdiği ifadede, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini ifade etti.

FREN İZİNE RASTLANMADI!

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini söylerken Kıyak’ın olayın ardından 112’yi aramadığı belirlendi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı da tespit edildi.

Şüpheli kazada korkunç detay ortaya çıktı: Eşi ve oğlu ölmüş kendisinin burnu bile kanamamıştı

BAŞKA BİRİYLE YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Diğer taraftan Gülşah Kıyak’ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği belirlendi. Kıyak’ın, aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu ve bu sebeple de sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

17 EYLÜL’DE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Kıyak, eşi ve çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlik tarafından 17 Eylül'de tutuklandı.

Tutuklanmasından birkaç gün sonra, cezaevinde iple kendisini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Kıyak, ilk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

KENDİNİ PENCERE KORKULUKLARINA ASARAK İNTİHAR ETTİ!

Kıyak, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak hayatını kaybetti.



