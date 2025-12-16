19 yıl boyunca saklanan korkunç gerçek ortaya çıktı: Engelli genci harçlığı için öldürmüşler

Olay, 10 Haziran 2006 tarihinde Çivril ilçesi Süngüllü köyü Kocaköprü mevkiinde meydana geldi. Zeka geriliği bulunan Akın Adlığ, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde 17 yaşında olan köylüsü Gökhan T. hakkında 2008 yılında dava açıldı.

Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, olay yerinde bulunan ve Gökhan T.'ye ait DNA profili tespit edilen bardağın 'başka bir zaman kullanılmış olabileceği' savunması yapıldı. Ayrıca sanık, suç tarihinde Denizli'deki iş yerinde çalıştığını iddia ederek tanık beyanları ve iş yeri puantaj kayıtlarını delil olarak sundu. Mahkeme, bu deliller doğrultusunda 2012 yılında Gökhan T. hakkında beraat kararı verdi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Cinayetin üzerindeki sis perdesi, Cumhuriyet Savcısı Furkan Karadayı'nın 2024 yılında dosyayı yeniden incelemeye almasıyla aralandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, eski jandarma istihbarat tutanaklarında olayla ilgili görgü tanığı olarak adı geçen ve o tarihte 15 yaşında olan Mehmet K.'nın ifadesine yeniden başvurdu. Mehmet K., olay günü Gökhan T. ve Akın Adlığ ile birlikte alkol aldıklarını, çıkan tartışma sonucunda Gökhan T.'nin Adlığ'ı tüfekle vurduğunu iddia etti. Yapılan detaylı araştırmada, Gökhan T.'nin ilk yargılamada sunduğu iş yeri puantaj belgesinin amcası tarafından sahte olarak düzenlendiği ve tanıkların yalan beyanda bulunduğu belirlendi.

CİNAYETİN NEDENİ: CAMİDE TOPLANAN HARÇLIKLAR

Elde edilen yeni deliller üzerine Gökhan T. yeniden gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, delillerin sunulması üzerine cinayeti itiraf etti.

Gökhan T. ifadesinde kan donduran detayları anlattı. Zeka geriliği nedeniyle köy halkının Akın Adlığ'a harçlık verdiğini belirten Gökhan T., olay günü Mehmet K.'nın, Adlığ'dan cuma namazı çıkışında topladığı paraları istediğini söyledi. Adlığ'ın parayı vermeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktığını belirten Gökhan T., "Mehmet K. tüfeği bana vererek onu korkutmamı istedi. Tüfeği Akın'a doğrulttuğum sırada silah ateş aldı ve ölüm gerçekleşti" diyerek suçunu kabul etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Soruşturma sonucunda Gökhan T. ve Mehmet K. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün cebindeki parayı yağmalama kastıyla hareket ettiklerini vurguladı.

İlayda'yı öldüren katil 5 ay sonra yakalandı!

İddianamede sanıklar hakkında; "Birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" ve "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme" suçlarından dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, her iki sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.