İlayda'yı öldüren katil 5 ay sonra yakalandı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz akşamı meydana gelen cinayetin firari zanlısı 5 ay sonra yakalandı.

Olay günü, bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan 22 yaşındaki İlayda Alkaş, ailesiyle birlikte evine döndüğü sırada Şehitlik Mahallesi'nde saldırıya uğradı. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı ancak ayrılma kararı aldığı Cemal Alpaslan, genç kadına sokak ortasında ateş açtı. Ailesinin dehşet dolu bakışları arasında ağır yaralanan Alkaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 AY BOYUNCA HER YERDE ARANIYORDU

Cinayetin ardından kayıplara karışan Cemal Alpaslan'ın yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında "Kasten öldürme" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan zanlının izine Şırnak’ta rastlandı.

SİLOPİ'DE KISKIVRAK YAKALANDI

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, zanlının Silopi ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Cemal Alpaslan'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cinayetin işlendiği yer olan Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.