Son dakika | AKP'den son dakika süreç toplantısı! Meclis'te toplandılar

AKP'de yeni anayasa ve çözüm süreci tartışmaları gölgesinde kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında toplanan heyet, diğer partilerin raporlarının ardından AKP'nin kendi yol haritası üzerindeki son rötuşları yapıyor.

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'in aktardığı bilgilere göre, toplantının ve hazırlanan raporun öne çıkan başlıkları şöyle:

RAPOR ERDOĞAN'IN MASASINA GİDİYOR

Hazırlanan 65 sayfalık raporun, yarın veya Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor. Sunumu Abdullah Güler veya Efkan Ala'nın yapması bekleniyor. Erdoğan'ın onayının ardından raporun Perşembe ya da Cuma günü Meclis Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.

KRİTİK AYRIM: EYLEME KARIŞAN VE KARIŞMAYAN

Rapordaki en dikkat çekici detay, örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunanlara yönelik ayrım oldu. Edinilen bilgilere göre raporda iki ayrı düzenleme üzerinde duruluyor:

Eyleme karışmamış olanlar: Terör örgütü propagandası yapmak, yardım ve yataklık gibi suçlardan hüküm giyen ancak silahlı eyleme katılmamış kişilerin "denetimli serbestlik" hükümlerinden faydalandırılması gündemde.

Örgüt üyeleri: Genel olarak örgüt üyelerine ilişkin cezalarda indirime gidilmesi de öngörüler arasında.

'Süreç Komisyonu’nda son düzlük: Önce Erdoğan’a sonra Meclis’e...

3 KIRMIZI ÇİZGİ VE 'KAYYUM' ŞARTI

Raporun 11 başlıktan oluştuğu ve devletin "örgüt varlığının sona erdiğini tescil etmesi" için 3 ilkesel eşik önerdiği belirtildi:

Kandil'in etkisiz hale getirilmesi.

Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulması.

Suriye'de Kandil benzeri bir yapılanmaya müsaade edilmemesi.

Raporda, demokratikleşme adımları kapsamında kayyum atamalarının ortadan kaldırılmasının istendiği, ancak bunun için "Örgütün kendini feshettiğinin devlet tarafından tescil edilmesi" ön koşulunun getirildiği öğrenildi.

ÖCALAN VE UMUT HAKKI RAPORDA VAR MI?

Kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olan Abdullah Öcalan'ın durumu ve "Umut Hakkı" konusunda ise raporda herhangi bir değerlendirmenin yer almadığı bilgisine ulaşıldı.

SEÇİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Raporda ayrıca Seçim Kanunları ve Yerel Yönetimler Kanunu'nun demokratikleşmesine yönelik yeni adımların atılabileceği ifade ediliyor.