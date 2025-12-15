'Süreç Komisyonu’nda son düzlük: Önce Erdoğan’a sonra Meclis’e...

DEM Parti ve MHP'nin ardından AKP ve CHP'nin de hazırladıkları raporları komisyona iletmesi bekleniyor. Raporu komisyona ilk sunan parti olan DEM, diğer partilerin de bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlaması gerektiği görüşünde.

DEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktı

DEM Parti raporunda, barış yasası çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Koşullu salıverme tarihi gelen hükümlülerle ilgili “iyi hal” değerlendirmelerinin objektif yürütülmesi isteniyor. Kayyum uygulamasının sona erdirilmesi, ana dilde eğitimin önünün açılması gerektiği belirtiliyor.

"ANA DİLLE EĞİTİM KABUL EDİLEMEZ"

MHP de 120 sayfalık raporunu 11 Aralık'ta Meclis Başkanlığı'na verdi. Raporda Anayasa'nın 66. maddesinde bir vatandaşlık tanımı yapılmadığı belirtildi. "'Kürtlerin hakları' ya da 'Kürtlerin talepleri' şeklindeki bir kavramsallaştırma hukuken doğru değildir" denildi. "Ana dille eğitim kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması önerildi. Birinci aşama silahların tam olarak bırakılması, ikinci aşama örgüt mensuplarının adli mercilere teslim olması ve üçüncü aşama ise rehabilitasyon süreci olarak tanımlandı. MHP'nin raporunda infaz kanununda değişiklik yapılması gerektiği de vurgulandı, umut hakkına da yer verildi.

AKP RAPORUNU ÖNCE ERDOĞAN'A SUNACAK

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AKP, 10 başlık ve 65 sayfadan oluşan raporunu bu hafta önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Son kez gözden geçirilecek rapor, hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

ADİL BİR DÜZENLEMENİN YAPILMASI ÖNERİLECEK

AKP'nin raporunda suça karışmamış olanlar, terör örgütü üyeleri, hem örgüt üyesi hem de suç işlemiş olanlar ve örgüt yöneticileri olarak kademelendirme yapılacak. Örgütün dağılmasının ardından ihtiyaçlar doğrultusunda hakkaniyetli ve adil bir düzenlemenin yapılması önerilecek.

20. TOPLANTI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA YAPILACAK

AKP kaynakları, süreç komisyonunun 20. toplantısının bütçe görüşmelerinden sonra yapılabileceğini belirtiyor. Nihai rapor için tüm partilerin uzlaşması talep edilse de her partinin görüşlerinin ayrı ayrı raporlanması da gündemde.