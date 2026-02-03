İran'da deprem: Van'da hissedildi

Yayınlanma:
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

AFAD, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Van’ın Başkale ilçesinde de hissedildiğini açıkladı.

VAN VE ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’da 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kenti olan deprem, saat 22.01’de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Deprem, Van ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

