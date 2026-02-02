Özel Erdoğan'ın iddiasını sordu depremzedeler hep bir ağızdan yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde afet bölgesine ziyaretlere başladı.

Bugün Osmaniye’den sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesine geçen Özel, CHP İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada iktidarı deprem sürecinde yaşananlar nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Özel, Nurdağı’nda halkla birlikte olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN'IN SORUSUNA HALK YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Depremde CHP neredeydi?” sorusuna, Nurdağı halkı kendi cevabını verdi.

Özel, kürsüden halka dönüp “Depremde Cumhuriyet Halk Partisi yanınızda mıydı?” diye sordu. Kalabalık hep bir ağızdan “Evet!” diye yanıt verdi. Özel, bu cevabı şu sözlerle tamamladı:

“Sıcak salonların kalbi soğumuş, taşlaşmış Erdoğan’a söylüyorum. Gel de bir insan içine karış. Bir sor, derdin tasan var mı diye?”

"TRİLYONLARCA VERGİ TOPLANDI"

Özel, deprem vergilerinden elde edilen trilyonlarca dolara rağmen kentlerin depreme dayanıklı hâle getirilmediğini hatırlattı. Özel, iktidarın deprem günü gereken refleksi gösteremediğini belirtti:

“Deprem vergileri toplamış. Milyar dolar değil trilyon dolar. 4 trilyon dolar toplam vergi toplamış. Milyar dolarlarca topladığı deprem vergilerinin yanında çıkardığı imar afflarından topladığı ücretlerle büyük bir imkan yakalamış. Deprem günü yaşandığında 21 yıllık bir iktidar partisiydi. Mazeretsiz yıkımdan sorumlu bir iktidarla karşı karşıyayız.”



İktidarın 1 yıl içinde konut sözünü hatırlatan Özel, Nurdağı’nda hâlâ binlerce kişinin konteynerde yaşadığını söyledi:

“Oyu bana verin 1 yıl içinde diyordu. Ben 1. yıl geldim, yüzde 2,5’u evine girmişti. 2. yıl yüzde 30. Şimdi 3. yıl geldi, yüzde 70 anahtar almış ama çoğu hâlâ geçememiş.”

Konteynerden çıkamayanların durumunu anlatan Özel, “Kiracı bir kere perişan. İş bulamayan, eşya alamayan geçemiyor. Geçen de aidat, elektrik, doğalgazla baş edemiyor. TOKİ’nin teslim ettiği evlerde eksiklikler var” dedi.

"SANDIK GELİYOR HESAP ORADA GÖRÜLECEK"

Üç yıl geçmesine rağmen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Özel, iktidarın hâlâ bu tabloyla övünmesini eleştirdi:

“Utanılacak durumdan övünüyorsun. 1 yıl dediğin işi 3 yılın sonunda tam yapmamışsın. Peşin peşin sevinme. Sandık geliyor, hesap orada görülecek seninle.”

Özel, Nurdağı’ndaki konuşmasının ardından esnafla da bir araya geleceğini belirtti. Kira mağduriyetleri, krediye erişemeyen Bağ-Kur’lular ve dükkanlarına afet desteği verilmeyen esnafların sorunlarını dinleyeceklerini söyleyen Özel, “Bu esnafın derdini İslahiye’den bütün Türkiye’ye duyuracağız” dedi.