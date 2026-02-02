İmamoğlu Erdoğan'ın enflasyon vaadi arşivini açtı! "Çırpındıkça batıyorsunuz"

23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a enflasyon vaatleri üzerinden yüklendi. Erdoğan'ın 2018'den bu yana gerek miting meydanlarında gerek ulusa sesleniş videolarında gerekse de gazeteye verdiği demeçlerde tek haneli enflasyon vaatlerini sıralayan İmamoğlu "'Freni patlamış kamyon' gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz!" dedi.

"BEDELİNİ MİLYONLARCA ÇOCUK ÖDÜYOR"

Gıda enflasyonunun bedelini ete peynire ulaşamayan çocukların ödediğini kaydeden İmamoğlu, anne babaların çocuklarını okula boş beslenme çantaları ile göndermenin acısını yaşadıklarını söyledi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın yıllardır vaat ettiği tek haneli enflasyona da atıfta bulunarak, "Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım şu şekilde: