İmamoğlu Erdoğan'ın enflasyon vaadi arşivini açtı! "Çırpındıkça batıyorsunuz"

Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın 2018'den bu yana tek haneli enflasyon vaadini videolar eşliğinde paylaşarak, "Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz" dedi.

23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a enflasyon vaatleri üzerinden yüklendi. Erdoğan'ın 2018'den bu yana gerek miting meydanlarında gerek ulusa sesleniş videolarında gerekse de gazeteye verdiği demeçlerde tek haneli enflasyon vaatlerini sıralayan İmamoğlu "'Freni patlamış kamyon' gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz!" dedi.

ekran-goruntusu-2026-02-02-141629.png

"BEDELİNİ MİLYONLARCA ÇOCUK ÖDÜYOR"

Gıda enflasyonunun bedelini ete peynire ulaşamayan çocukların ödediğini kaydeden İmamoğlu, anne babaların çocuklarını okula boş beslenme çantaları ile göndermenin acısını yaşadıklarını söyledi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın yıllardır vaat ettiği tek haneli enflasyona da atıfta bulunarak, "Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım şu şekilde:

2018’den 2026’ya…

“Freni patlamış kamyon” gibisiniz,
8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz!

Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Analar babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, sofrasından her geçen gün eksiltir hale geldi.

Liyakatten, akıldan, bilimden uzak yaklaşımınızın yüz milyarlarca dolarlık bedeli, 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olmuştur.

Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz.

Millete zarar vermekten vazgeçin.
Milletimizin derdi geçim,
hiç gecikmeden hemen seçim!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın