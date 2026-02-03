Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 7 ismin test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması devam ediyor.

Arya Bektaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma, iş dünyasından spor camiasına, sanat dünyasından medyaya kadar çok geniş bir alanı kapsıyor.

Başsavcılığın talimatıyla çok sayıda tanınmış isme yönelik operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında son olarak 29 Ocak'ta bir operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon kapsamında Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy, Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler, uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. Şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı.

5 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gözaltına alınan 7 ismin uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. Buna göre Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy'un test sonucu pozitif çıktı.

Gözaltına alınanlardan Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici'nin test sonucu ise negatif çıktı.