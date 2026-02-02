Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular

Avustralya’nın Victoria eyaletinde, Melbourne’e yaklaşık üç saat uzaklıkta yer alan Licola kasabası satışa çıkarıldı.

Licola birkaç ahşap kaplı binadan, bir bakkaldan, bir karavan parkından ve mütevazı bir ana cadde etrafında toplanmış bir akaryakıt istasyonundan oluşuyor. Melbourne kent merkezine üç saatlik bir sürüş mesafesinde olan bu kasabada yalnızca beş kişi yaşıyor.

Yerel bir topluluk kulübünün özel mülkiyetinde olan Licola, uzun yıllardır Alp Ulusal Parkı’na giden yolcular için yakıt, yiyecek ve dinlenme açısından güvenilir bir mola noktası oldu. Ancak Lions Kulübü’nün yerel şubesi, kasabayı artık işletmeye güçlerinin yetmediğini söylüyor ve geçen yılın sonlarında Licola’yı sessiz sedasız internet üzerinden satışa koydu.

SATIŞ KARARI ENDİŞE YARATTI

Satış kararı; Licola’daki az sayıdaki tutkulu sakini, çevre bölgelerdeki yerel halkı ve hatta Lions Kulübü’nün eyalet düzeyindeki diğer üyelerini alarma geçirdi. Bu kesimler, kendilerine adil biçimde danışılmadığını ve kasabanın geleceğine dair ciddi endişeler taşıdıklarını dile getirdi.

Bir kasaba sakininin internette rastladığı satış ilanına göre yerleşim yeri için istenen fiyat 6 milyon Avustralya doları (3 milyon sterlin veya 4,3 milyon ABD doları) ile 10 milyon Avustralya doları arasında.

Satış kararı, kasaba sakinlerinde endişe yarattı. Licola'nın sakinleri, kasabanın yok olmasından ya da ticarileştirilmesinden endişe ediyor.