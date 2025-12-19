Yusuf Tekin'in sözleri o eğitim protokolünü akıllara getirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy İbrahim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Tekin, öğrencilerle sohbet edip projelerle ilgili bilgi aldı. Ardından Bakan Tekin, öğretmenler odasında okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Sohbet sırasında okul yapımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BURADA NİYE DEVLET OKUL YAPILMIYOR?'

Bakanı Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

"Biz Milli Eğitim olarak yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bilhassa okul inşalarında hem arazi temini hem kamu arazilerinin imar ile ilgili düzenlemeleri hem de yatırım planlaması hem de planlamanın hayata geçirilmesi noktasında yerel yönetimlerle çok yakın çalışmak durumundayız.

Bize yerel yönetimler üzerinde okul yapılacak imarlı arsa üretemezse veya arsaların imarlarında eğitim-öğretim süreçleri için uygun revizyonlar yapmazlarsa biz de inşaat yapamıyoruz. Bazen görüyorsunuzdur 'Burada niye devlet okul yapılmıyor? diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Dolayısıyla bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Eğitim-öğretim süreçleri siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu."

YUSUF TEKİN'İN SÖZLERİ O EĞİTİM PROTOKOLÜNÜ AKILLARA GETİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları arasında protokol imzalandı. Yöneticileri MHP'li olan ve MHP'nin gençlik teşkilatlarını oluşturan Ülkü Ocakları, Hayat Boyu Öğrenme Genel Merkezleri'nde eğitim verecek.

Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) gençlik teşikilatı olarak da anılan, yöneticilerinin hepsinin MHP'li olan Ülkü Ocakları, siyasetten bağımsız kalması gereken MEB bünyesinde eğitim verecek.

Protokolün 31 Aralık 2024'te imzalandığı belirtildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ilgili yerlere şu yazıyı gönderdi:

"Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ek'te yer alan bahse konu protokol ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi hususunda bilgilerimi ve gereğini rica ederim."