Ankara'da acı olay! Baygın bulunan 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ankara'da alkol aldığı öne sürülen 2 kız çocucuğu parkta baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'i yaşamını yitirdi.

Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu yaşları 14 ve 16 olan iki kız çocuğu, parkta baygın halde bulundu. Aşırı alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği öne sürülen çocuklardan 14 yaşındaki H.K. yaşamını yitirdi.

2 KIZ ÇOCUĞU PARKTA BAYGIN HALDE BULUNDU

Bir süredir kendilerinden haber alınamayan 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki E.K.E.A, akşam saatlerinde bir parkta otururken 112'yi arayarak alkol aldıklarını ve durumlarının iyi olmadıklarını bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız çocuğu, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulundu.

ankarada-parkta-baygin-bulunan-2-kiz-co-982101-291599.jpg

AŞIRI ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

H.K. ve E.K.E.A, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklardan 14 yaşındaki H.K. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı. H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin bir süre önce polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi.

Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

