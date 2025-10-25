4 yaşındaki Çınar sulama kanalına düştü! Kurtarılamadı

4 yaşındaki Çınar sulama kanalına düştü! Kurtarılamadı
Adana'da 4 yaşındaki Süleyman Çınar Bozkurt, düştüğü sulama kanalında hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Süleyman Çınar Bozkurt, sulama kanalına düştü.

Acı olay, ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi'nde yaşandı. Mercimek Mezarlığı arkasındaki sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, dengesini kaybederek suya düştü.

BABASI KANALDAN BAYGIN HALDE ÇIKARDI

Arkadaşlarının durumu ailesine haber vermesi üzerine baba Zeki Bozkurt kanala girerek oğlunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada olay, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Baba Bozkurt, oğlunu baygın halde sudan çıkarırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Çınar Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ancak küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

