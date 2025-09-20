Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Besni ilçesi Sugözü mesire alanında öğleden sonra meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla piknik yapan Kemal Yedikardeş, serinlemek için dereye girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Yedikardeş'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, Yedikardeş'in cansız bedenine ulaştı. Yedikardeş'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.