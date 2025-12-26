Erdoğan'ın talimatından sonra Zafer Şahin ekran kararını açıkladı

AKP'nin medya stratejisindeki değişiklik iktidar meydasında karışıklığa neden oldu. Ekranlarda iktidarı kimin savunacağı savunanlar tarafından tartışma konusu oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 23 Aralık tarihli yazısında “iktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir” diyerek AKP’yi milletvekillerini televizyondan uzak tutmakla eleştirdi. Hakan’ın yazısının ardından Hürriyet yazarı Hande Fırat da “Şimdi iğneyi batırma zamanı” yazısında siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun ne yazık ki hepimiz çizgiyi aştık.”

ERDOĞAN'IN TALİMATINDAN SONRA ZAFER ŞAHİN EKRAN KARARINI AÇIKLADI

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz ise durumun Hürriyet'in iki yazarının söylediği gibi olmadığını ifade ederek "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz" dedi.

Saymaz'ın iktidara yakın medyadan peş peşe gelen açıklamaların Erdoğan'ın talimatıyla olduğunu açıklamasının ardından Milliyet yazarı Zafer Şahin de kararını açıkladı. Hayatın bir 'duruş' olduğunu ifade eden Şahin, ekranlarda olmaya çok da meraklı olmadığını söyleyerek veda etti.

Artık kendi dijital kanalında yayın yapacağını ifade eden Şahin, sitem ederek şu paylaşımı yaptı:

Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah... Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük...

Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programa kendi isteğimle çıkmadım.

Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin.

ŞAMİL TAYYAR DA SORDU

AKP'li gazeteci Şamil Tayyar da tartışmaya dahil olarak AKP'yi kimin savunacağını sordu. Yanıtında gazetecilerle siyasiler arasında kalan Tayyar şunları söyledi: