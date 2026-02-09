Saraçhane davasında gerekçeli karar açıklandı: Eylemlerde atılan sloganlar ifade özgürlüğü kapsamında

Yayınlanma:
Saraçhane'de düzenlenen eylemlere katılan 7 genç, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, eylemlerde atılan sloganların ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan, 13'ü tutuklu 35 genç, ekim ayında tahliye edildi. Ancak 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlenen eylemler kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklu yargılanan 7 genç, cezaevinde kalmaya devam etti.

Attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek yaklaşık 2,5 ay tutuklu kalan gençler, 12 Eylül 2025’te tahliye edildi; 23 Ocak’ta ise haklarında beraat kararı verildi. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, 7 genç hakkında verilen beraat kararının gerekçesini açıkladı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Cumhuriyet gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre; gerekçeli kararda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen tutanakların somut delillerle desteklenmediği, görüntü incelemeleri ve bilirkişi raporlarının ise sanıkların slogan attığını kesin biçimde ortaya koymadığı vurgulandı.

"SLOGANLAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"

Mahkeme, özellikle "Zıplamayan Tayyipçi" şeklindeki sloganın eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, bu söylemin ulusal ve evrensel hukukta suç teşkil etmediğini kayda geçirdi.

Kararda, eylem günü düzenlenen kolluk tutanaklarında yer alan anlatımların gerçeğe uygun olmadığına dikkat çekildi.

Dosyada, sanıkların "Diplomasız Erdoğan" şeklindeki sloganı attıklarına dair somut ve maddi delil bulunmadığı; görüntülerde sanıkların en fazla kalabalıkla birlikte zıplayarak eşlik ettiklerinin görüldüğü, ağız hareketlerinin seçilemediği veya sloganın bizzat sanıklarca söylendiğinin tespit edilemediği belirtildi.

Son Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat ettiSon Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat etti

POLİSİN ANONSLARI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Mahkeme, emniyet tarafından eylem sırasında yapılan "Attığınız slogan kanuna aykırıdır" yönündeki anonsların da gerçeğe ve hukuka aykırı olduğunu değerlendirdi.

Kararda, siyasetçilere yönelik eleştirilerin sınırlarının özel kişilere kıyasla daha geniş olduğu; ifade özgürlüğünün şoke edici veya rahatsız edici sözleri de kapsadığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

