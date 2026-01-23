Son Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat etti

Son dakika... Saraçhane'deki 100. gün eylemlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan yedi genç beraat etti.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2025 Mart'ta tutuklanmasının ardından Saraçhane'de haftalarca süren eylemlerde vatandaşlar Anayasal haklarını kullandı.

Bu süreçte birçok genç, gözaltına alındı. Geçen seneden bu yana da haftalarca tutuklu kalan gençler, bir bir tahliye edilip ardından da beraat ettiler.

75 GÜN TUTUKLU KALMIŞLARDI! BERAAT ETTİLER

Son olarak da Saraçhane eylemlerinin 100. gününde 'Zıplamayan Tayyipçi' dedikleri iddiası ile gözaltına alınıp 75 gün tutuklu kalan yedi genç de beraat etti.

Son Dakika | Gazeteciler Saraçhane eylemleri davasından beraat ettiSon Dakika | Gazeteciler Saraçhane eylemleri davasından beraat etti

Avukat Onur Cingil, gençlerin beraat ettiğini X hesabından şu sözlerle duyurdu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. Gününde #Saraçhane 'den haksız yere gözaltına alınıp 75 gün cezaevinde tutsak edilen 7 Genç kardeşimiz Cumhurbaşkanı'na Hakaret Suçu'ndan yargılandıkları dosyadan az önce BERAAT ETTİ.

Yani, 2,5 ay tutsak edildikleri suçtan beraat ettiler.

Peki suçlama neydi? "Zıplamayan Tayyipçi" dedikleri iddiası. Tam bir delilik hali...

Ama kimse merak etmesin herkesin hukukunu savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz.

Bu karar mücadeleci tüm genç arkadaşlarımıza armağan olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

