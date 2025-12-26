Gece yarısı aile faciası: Ağabeyini öldürdü

Gece yarısı aile faciası: Ağabeyini öldürdü
Yayınlanma:
Sivas'ta C.D., ağabey, Gökhan Doğruyol'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Sivas'ta C.D. isimli şüpheli, tartıştığı ağabeyi 32 yaşındaki Gökhan Doğruyol'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Akşam saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan C.D. ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

tartistigi-agabeyini-bicaklayarak-oldurd-1080306-320634.jpg

AĞABEYİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Sözlü olarak başlayan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kardeşler arasında arbede yaşandı. Bu sırada C.D., ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Küçük kardeş ailesini öldürdü; suçu ağabeyinin üzerine attıKüçük kardeş ailesini öldürdü; suçu ağabeyinin üzerine attı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

tartistigi-agabeyini-bicaklayarak-oldurd-1080305-320634.jpg

Olay sonrası kaçan C.D., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

