Küçük kardeş ailesini öldürdü; suçu ağabeyinin üzerine attı

Yayınlanma:
İzmir Torbalı'da 1,5 ay önce anne, baba ve oğullarının ölü bulunduğu olayda ilk değerlendirme, "oğul anne ve babayı öldürüp intihar etti" şeklindeki olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Evin küçük oğlu önce annesini, sonra babasını en son da ağabeyini öldürdü.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 24 Ekim 2025’te Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın ölü bulunduğu olayla ilgili soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Başlangıçta büyük oğul Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, Cinayet Büro ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu planlı bir cinayet zinciri ortaya çıkarıldı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; ekipler, dört gün boyunca 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü, 20 PTS kaydını ve 60 kamerayı inceledi. İncelemelerde, ailenin en küçük oğlu M.A.’nın olay günü Torbalı’ya geldiği tespit edildi.

PAMUK, KOLONYA VE ELDİVEN SATIN ALDIĞI BELİRLENDİ

Görüntülerde M.A.’nın ilçeye geldikten sonra marketlerden pamuk, kolonya ve eldiven aldığı görüldü. Olayda kullanılan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin tamamen silinmiş olması da planlı bir eyleme işaret etti.

KATİLİN KÜÇÜK OĞUL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan değerlendirmenin ardından cinayetlerin aile fertlerinden küçük oğul M.A. tarafından işlendiği belirlendi. M.A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYLARIN SIRALAMASI: ÖNCE ANNE, SONRA BABA, ARDINDAN AĞABEY

Soruşturma sonucuna göre M.A., önce annesi Hatice Avcı’yı, ardından eve çağırdığı babası Şadi Avcı’yı öldürdü. Daha sonra eve gelen ağabeyi Mehmet Avcı’yı vurdu ve tabancayı ağabeyinin yanına bırakarak cinayeti onun üzerine yıkmaya çalıştı.

Maddi durumu iyi olmayan M.A.’nın, aile mirasına tek başına sahip olmak amacıyla cinayetleri işlediği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

