Hakkari'de korkunç kaza! Araç 300 metreden Zap Suyu'na düştü

Hakkari'de hafifi ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na uçtu.

Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi.

Hakkari'den Van istikametine doğru seyir halinde olan 23 yaşındaki Suden Ezgi Değirmenci'nin kullandığı hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na düştü.

Dehşet Anları: 7 Metreden Su Kuyusuna Düştü!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI OLARAK ARAÇTAN ÇIKARILDI

Bölgeye giden ekipler, ağır yaralı sürücüyü araçtan çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine su kenarında yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Sürücünün yalnız olduğu belirlenirken, kaza ile ilgili incelemeler devem ediyor.