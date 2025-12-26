Hakkari'de korkunç kaza! Araç 300 metreden Zap Suyu'na düştü

Hakkari'de korkunç kaza! Araç 300 metreden Zap Suyu'na düştü
Yayınlanma:
Hakkari'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na uçtu. Sürücü, ekipler tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de hafifi ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na uçtu.

Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi.

hakkaride-hafif-ticari-arac-zap-suyuna-1080346-320646.jpg

Hakkari'den Van istikametine doğru seyir halinde olan 23 yaşındaki Suden Ezgi Değirmenci'nin kullandığı hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

hakkaride-hafif-ticari-arac-zap-suyuna-1080344-320646.jpg

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI OLARAK ARAÇTAN ÇIKARILDI

Bölgeye giden ekipler, ağır yaralı sürücüyü araçtan çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

hakkaride-hafif-ticari-arac-zap-suyuna-1080342-320646.jpg

Bu sırada araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine su kenarında yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Sürücünün yalnız olduğu belirlenirken, kaza ile ilgili incelemeler devem ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

